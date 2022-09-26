В России раскупили билеты на поезда и автобусы до Гомеля 3 26.09.2022, 11:47

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От «частичной мобилизации» россияне пытаются спрятаться в нашей стране.

На ближайшие дни на поезда и автобусы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России раскуплены все билеты до Гомеля. Сразу после объявления в РФ «частичной мобилизации» свободных мест еще хватало — те, кто не желает воевать против Украины, стремились уехать из России в Грузию, Казахстан, Финляндию, страны Балтии, вылететь в Турцию. Как объяснили «Флагштоку» несколько собеседников из России, вариант спрятаться в Беларуси рассматривался в последнюю очередь, ведь было очевидно, что белорусский режим будет выдавать россиян, подлежащих призыву.

Однако сейчас, после того, как многие страны закрыли свои границы для граждан РФ, а в самой России запретили выезд мужчинам призывного возраста, да и билетов на авиарейсы не осталось (разве что по заоблачным ценам), маршруты в Беларусь стали популярными — как одна из последних возможностей уклониться от вручения повестки.

По данным сайтов БЖД и РЖД, на ближайшие дни, 26 и 27 сентября, в поездах до Гомеля из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ мест нет. Из столицы России есть в наличии билеты на поезд в среду, 28 сентября, а вот из Питера ближайший с местами — только в четверг, 29 сентября. Билеты на автобус из Брянска в Гомель «Яндекс» предлагает тоже только на среду.

Своими наблюдениями поделились несколько гомельчан. По их впечатлениям, в последние дни увеличения потока россиян в Гомеле не наблюдалось.

«Машин на российских номерах и раньше было много — приезжали за покупками, открывать карточки. Нет впечатления, что их стало больше. Но ведь на авто и не едут — понимают, что так их будет легче отследить. Поэтому будут приезжать на поездах и автобусах, а селиться не в гостиницах, а снимать квартиры без договора», — считает гомельчанин Дмитрий.

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