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ВСУ поразили центр управления дронами РФ

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  • 26.09.2022, 11:46
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ВСУ поразили центр управления дронами РФ

Возможно, уничтожены иранские инструкторы.

Вооруженные силы Украины устроили взрывы в центре управления и подготовки операторов иранских дронов, которые оккупанты запускают по Одессе. Взрыв произошел в Чулаковке на Херсонщине рядом с Кинбурнской косой, пишет «Обозреватель».

Об этом сообщили в Тelegram-каналах 26 сентября. Информацию подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Отмечается, что захватчики, вероятно, считали место расположения базы труднодоступным, однако украинская разведка сработала на «отлично» и передала координаты для удара.

Официальной информации о потерях РФ пока нет, однако в сети написали, что были уничтожены мобилизованные из «ЛНР» оккупанты и иранские инструкторы.

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