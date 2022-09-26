Техосмотр по-новому: публичный договор и комната ожидания для клиентов 5 26.09.2022, 12:02

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иллюстрационное фото: onliner

Белорусские автовладельцы столкнулись с очередными нововведениями.

15 сентября белорусский совмин издал постановление №612 «Об оказании услуг по проведению государственного технического осмотра транспортных средств». Изменений в сфере хватает, хотя радикально нового немного. Abw.by объясняет, что к чему.

Требований станет больше

Раньше разрешением на допуск к участию в дорожном движении назывался документ, который подтверждал соответствие машины требованиям технических нормативных правовых актов. В новом документе это определение расширено. Теперь транспорт должен соответствовать еще и требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Открыв эти документы и пересчитав только количество страниц, можно схватиться за голову – их сотни, что уж говорить о требованиях...

Договор: подписывать не нужно, но он есть

Теперь техосмотр проводят на основании публичного договора. Объясняем: вы приехали, ознакомились с условиями, захотели пройти линию именно здесь – считайте, что договор заключен. При этом никаких дополнительных бумаг подписывать не надо.

Статья 396 Гражданского кодекса. Публичный договор

1. Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание, обязательное страхование и т.п.).

После прохождения техосмотра теперь на руки будут выдавать не только диагностическую карту, но и акт сдачи-приемки оказанных услуг, так как существует заключенный договор. Эти новшества вступили в силу с 22 сентября.

После заключения публичного договора транспортное средство представляется на площадку диагностики в чистом виде, без декоративных колпаков, с требуемым количеством технических жидкостей и прогретым до рабочей температуры двигателем. Работнику диагностической станции нужно предъявить:

- водительское удостоверение соответствующей категории;

- свидетельство о регистрации транспортного средства.

Диагностические станции: осторожно, разговор записывается

Еще один «подарок» от совмина – постановление №79 «О требованиях к диагностическим станциям», которым с минувшего четверга введено соответствующее положение. Документ предназначен больше для сотрудников диагностических станций, поэтому отметим основные моменты, затрагивающие интересы именно автовладельцев.

Например, отныне диагностическая станция обязана обеспечить расчеты через ЕРИП, а также предварительную запись через интернет. Обязательно должна быть комната ожидания для клиентов, причем ее не надо путать с помещением, где выдают разрешен, и производственными помещениями. А еще будьте осторожны – разговоры официально записываются.

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