Сотрудница банка открыла 60 карт от имени клиентов и похитила больше 11 тысяч рублей 3 26.09.2022, 12:18

1,266

Ее ждет суд.

Минчанка работала начальницей отдела розничного бизнеса в одном из банков столицы, и в какой-то момент решила поправить финансовое положение за счет клиентов. Она открывала от их имени карты и присваивала деньги, пишет пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам уголовного дела, 50-летняя женщина проанализировала движение по счетам 52 клиентов банка и обнаружила, что деньги просто лежат долгое время. Тогда она решила их похитить.

Сотрудница банка составила ряд документов о закрытии расчетных счетов и подписла их от имени клиентов банка. Позже от имени тех же людей она открыла новые счета, к которым выпустила карты. Получив доступ к деньгам клиентов, женщина оплачивала ими различные покупки в магазинах.

Всего обвиняемая выпустила 60 банковских карт и похитила более 11,5 тысяч рублей. Ее действия следствие квалифицировало по трем статьям УК: ч.1 ст. 427 (Служебный подлог), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 3 ст. 212 (Хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере).

Сейчас минчанка находится под подпиской о невыезде, а ее дело передано в суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».