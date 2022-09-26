Ученые обнаружили очень необычный сигнал из космоса 5 26.09.2022, 12:22

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Он повторился 2000 раз за два месяца.

Китайские ученые с помощью радиотелескопа FAST уловили новый сигнал из космоса, который является повторяющимся быстрым радиовсплеском (БРВ). Этот сигнал получил название FRB 20201124A и его периодичность составляла 1863 раза за почти 2 месяца наблюдений. Ученым удалось выяснить источник сигнала и результат оказался неожиданным, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Быстрые радиовсплески, которые являются мощным потоком радиоизлучения, длятся всего несколько миллисекунд. Некоторые из них повторяются несколько раз, а потому называются повторяющимися. Это радиоизлучение уже 15 лет остается загадкой для ученых, хотя подобных явлений уже зафиксировано немало. Но их природа еще малоизучена.

Сейчас многие ученые считают, что источником БРВ являются магнетары. Это тип нейтронной звезды, которая обладает невероятно мощным магнитным полем. Сами же нейтронные звезды являются конечной стадией жизни многих гигантских звезд, которые взорвались сверхновой.

- Наше открытие показывает, что быстрые радиовсплески являются более загадочными, чем мы считали и это связано с необычным источником FRB 20201124A, — говорит Хэн Сюй из Пекинского университета, Китай.

В ходе исследования ученые выяснили, что источником нового сигнала является магнетар, но было что-то необычное в окружающей его среде.

- Наши данные показывают, что магнетар на самом деле не одинок, а рядом с ним находится его компаньон – очень горячая голубая звезда, которая принадлежит к классу Ве-звезд. Такие звезды часто являются компаньонами нейтронных звезд, — говорит Сюй.

Еще одна странность касательно источника сигнала заключается в том, что магнетары чаще всего находятся в галактиках, где продолжается бурное образование новых звезд. Но этот магнетар находится в галактике, которая похожа на нашу и здесь нет бурного звездообразования.

Это еще одна загадка, которая касается БРВ и ученые считают, что в понимании эволюции магнетаров и самих БРВ существует значительный пробел, который еще предстоит заполнить информацией из будущих исследований.

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