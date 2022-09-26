Мобилизованных россиян содержат в скотских условиях
- 26.09.2022, 12:53
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Некоторые ночуют у костров на улицах.
В соцсетях показали, в каких условиях кремлевский режим содержит россиян, мобилизованных на войну против Украины.
Как видно на обнародованных видео, резервистов размещают в обветшалых помещениях, где им приходится спать прямо на панцирной сетке, либо и вовсе на бетонном полу, сообщает «Новое время».
При этом многим россиянам повезло еще меньше, поскольку военное руководство и вовсе оставило их ночевать на улице, в связи с чем мобилизованным пришлось греться у костров, чтобы не замерзнуть.
Между тем, по РФ прокатилась целая серия поджогов военкоматов.
На сегодняшний день зафиксировано уже не менее 20 таких случаев в целом ряде российских регионов.
Кроме того, в Иркутской области 25-летний резервист, чтобы сорвать мобилизацию, расстрелял военкома.
Кроватей не дали, оружие ржавой, ослиная моча вместо солярки. Сорвали праздник, нехочет воевальничать - домой решил пойти. Найс! pic.twitter.com/tFr17KL1JS— 🅿🆁🅸🅽🅲🅴 🅾🅵 🅿🅴🆁🆂🅸🅰 (@PERSIAN__PRINCE) September 25, 2022
Пuздец нaxyй, это какие-то декорации из Зеленого Слоника 2!— 🅿🆁🅸🅽🅲🅴 🅾🅵 🅿🅴🆁🆂🅸🅰 (@PERSIAN__PRINCE) September 25, 2022
Намобилизировали... Это от ума, это Вавилон... pic.twitter.com/k5p5jEdlmt
Russian way.— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) September 25, 2022
Mobilized civilians are trying to keep warm by the fire. pic.twitter.com/h8fHt9AV5t