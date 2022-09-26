Мобилизованных россиян содержат в скотских условиях 26.09.2022, 12:53

1,606

Некоторые ночуют у костров на улицах.

В соцсетях показали, в каких условиях кремлевский режим содержит россиян, мобилизованных на войну против Украины.

Как видно на обнародованных видео, резервистов размещают в обветшалых помещениях, где им приходится спать прямо на панцирной сетке, либо и вовсе на бетонном полу, сообщает «Новое время».

При этом многим россиянам повезло еще меньше, поскольку военное руководство и вовсе оставило их ночевать на улице, в связи с чем мобилизованным пришлось греться у костров, чтобы не замерзнуть.

Между тем, по РФ прокатилась целая серия поджогов военкоматов.

На сегодняшний день зафиксировано уже не менее 20 таких случаев в целом ряде российских регионов.

Кроме того, в Иркутской области 25-летний резервист, чтобы сорвать мобилизацию, расстрелял военкома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».