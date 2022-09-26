До сворачивания рынка недвижимости остались считанные недели 26.09.2022, 12:55

Новости о мобилизации в РФ пошатнули оптимизм на белорусском рынке недвижимости.

Сделки не прекращены, но покупатели и продавцы изучают ситуацию, читают новости, пытаются распознать, где те вызовы и угрозы, которые ударят именно по их благополучию, пишет журналист belsat.eu Денис Бетонный.

Из опыта

В первый раз новости о войне в Украине ударили в момент объявления Россией «специальной военной операции». Тогда первой реакцией белорусского рынка было замереть. Количество сделок упало до минимумов, количество выставленного на продажу выросло. Но к маю снизились цены, части населения удалось снять свою валюту со сберегательных банковских счетов. И рынок взорвало от спроса. Одни покупали, потому что спасали валюту, вторые – потому, что цена стала наконец приемлемой и вера в стабильность крепла с усилением рубля.

Речь только о квартирах в городах – в пригороде Минска повышенного спроса не зафиксировали. Потому что современный дом в пригороде – это для людей с доходами выше среднего, а они либо летом релоцировались, либо наблюдали за происходящим с мыслью, что, возможно, релоцироваться все-таки придется.

На ценах повышенный спрос не сказался. Он хорошо гасился ростом наследственных квартир (результат пандемии), от которых активно избавлялись, и квартирами тех, кто собрался уезжать. Плюс активизировались цепочные сделки – те, кто хранил 20 тысяч в банке, решили, что это хорошее время – продать свою однушку и купить двушку, а то и трешку.

Все лето квартиры активно покупались и продавались, причем на 40% активней, чем в обычные годы. И в сентябре, как пишут аналитики рынка недвижимости, будет тоже высокое количество сделок. Просто по накатанной, ведь регистрируются те, по которым предварительные договоры были подписаны еще в августе.

Рассчитывали агентства на оживление к зиме – мол, к зиме всегда активизируются те, кто хочет встретить Новый год в новой квартире. Но теперь владельцы риэлторских агентств вздыхают – вряд ли.

Что будет?

Судя по новостям, сотни тысяч мобилизованных россиян через три-четыре недели отправят на фронт. То есть через месяц будет объявлена война.

Пока часть потенциальных российских мобилизованных пытается скрыться на территории РБ. В ожидании вылета в Турцию, ОАЭ, Казахстан, Грузию – да хоть куда, лишь бы не брать в руки оружие. Граждане, сдающие квартиры посуточно, зарабатывают. Но понимают, что заработки эти короткие. Когда россияне поймут, что из аэропортов их будут везти прямиком на войну, поток схлынет.

Покупать тут квартиры россияне не станут – в чем смысл, если не спрятаться от мобилизации. Вероятно, часть белoрусов, получивших российское гражданство, но не выкинувших белoрусский паспорт, приедут сюда, в надежде на то, что их, как граждан Беларуси, не выдадут. Кто-то наверняка уже даже покупает квартиру. Но это небольшой поток, который иссякнет за месяц-полтора.

С момента начала полномасштабной войны белoрусы снова впадут в ступор. Будет не до недвижимости.

Первыми застынут те, кто хотел новостройку. Поскольку новостройки по большей части имеют сроки сдачи – конец 2023-го, а то и 2024 год. А что будет в конце 2023-го, кто знает? Остановка продаж – единственная угроза для застройщиков, и она нарастает с каждым днем. Самые сообразительные и чуткие застройщики уже в ближайшие дни объявят беспрецедентные условия, которые позволят заякорить потенциальных дольщиков и обеспечить себя притоком денег на ближайшие пару лет. Вроде беспроцентных рассрочек и минимального порога вхождения в долевое.

Уйдут с рынка вторичного жилья и те, кто думал спрятать деньги в бетонометрах или улучшить жилищные условия, продав маленькую, купив большую квартиру.

Выйдут с продажами те, кто уже за границей и оставил родителям доверенности на продажу. Кто не оставил, тот проиграл – въехать в страну еще можно, с выездом уже проблемы.

По логике развития событий, до закрытия границ для всех белoрусов мужского пола в страны Европы (исключение – по гуманитарным соображениям) остались считанные недели. Пока есть надежда на Турцию, Казахстан, ОАЭ и Грузию, но и она может умереть в один день. Да и билетов уже нет.

Будет ли рынок недвижимости хоть как-то жить дальше, зависит только от новостной повестки. Если все будут следить за войной и считывать по мимике Путина, готов ли он нажать ядерную кнопку, будет вообще не до жилья.

Для тех, кому есть что продать, и есть возможность уехать, остался совсем небольшой временной лаг – пока граждане не осознали масштабов бедствия. Дальше спрос будет близок к нулю.

И это базовый сценарий для рынка недвижимости до конца года. Пока не видно ничего, что может его улучшить.

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