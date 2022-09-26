Официально: В ижевской школе убиты 13 человек

Официально: В ижевской школе убиты 13 человек5
- 26.09.2022, 13:13
- 10,438
Нападавший покончил с собой.
Утром 26 сентября мужчина открыл стрельбу в ижевской школе № 88 в РФ. Обстоятельства случившегося пока неясны: телеграм-каналы публиковали фото класса с забаррикадированной дверью, сообщает «Медуза».
Погибли 13 человек, в том числе семеро детей, заявили в СК РФ около 12:20 по минскому времени. Среди погибших, согласно более ранним сообщениям, двое охранников и двое учителей. Пострадал 21 человек, в том числе 14 школьников. Некоторые дети получили травмы, выпрыгнув из окон школы, пишет Baza.