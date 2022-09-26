Стычки с полицией и сожженные военкоматы: как в России протестуют против мобилизации 26.09.2022, 13:36

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Фото: AP

Протестная активность среди россиян заметно выросла.

В России с началом провозглашенной Путиным «частичной мобилизации» протестные настроения значительно выросли. На выходных в российских городах прошли акции против войны, завершившиеся задержанием сотен человек. В Дагестане протест перерос в стычки с полицией и перекрытие федеральной трассы. По всей РФ участились случаи поджогов военкоматов. В то же время сотни тысяч россиян вместо того, чтобы выходить на протесты и отстаивать свои права, бегут за границу.

ТСН собрал подробности, как изменилась протестная активность в РФ с началом мобилизации.

В ряде российских городов 24 сентября люди вышли на улицы с протестами против частичной мобилизации. Силовики задерживали митингующих, которые традиционно почти не оказывали никакого сопротивления (исключение – Дагестан).

Участники скандировали «Нет войне!», а ОМОН применял против них силу, валил людей на землю. Российские СМИ сообщили о более чем 700 задержанных в 32 городах.

Так, в Москве задержаны по меньшей мере 337 митингующих, а в Санкт-Петербурге – 122. Тройку «лидеров» замыкает Новосибирск с 70 задержанными.

Иркутск – 20 задержанных,

Ижевск – 20,

Томск – 18,

Пермь – 16,

Уфа – 16,

Волгоград – 11,

Вологда – 10.

Самый удивительный способ протеста выбрали в Якутске — на центральной площади женщины пели песни и водили хороводы.

Дагестан: протесты переросли в драки и стрельбу

Обострение получили протесты в Дагестане. Именно в этом регионе до сих пор были самые большие потери в войне, по подсчетам журналистов. Активисты перекрыли трассу Хасавюрт-Махачкала и не давали проезда транспорту. Примечательно, что среди протестующих немало женщин, отважно бросавшихся на силовиков.

В селе Эндирей полиция открыла стрельбу в воздух, чтобы успокоить митингующих.

Приблизительно две сотни человек собрались и перекрыли трассу. Люди в форме открыли стрельбу в воздух, пытаясь их разогнать.

Стрельба не только не испугала протестующих, но и больше их разозлила. Люди начали кричать и пытались забрать оружие у стрелявших.

- Мы собираемся не для того, чтобы через несколько часов разойтись — мы собираемся, чтобы сделать майдан — разбить палатки и собрать на этом майдан весь Дагестан — пока полностью не отменят мобилизацию для Кавказа. Пока этот собачий хвост Путин лично не объявит по телевизору! Лично! Ни шагу назад! Выходим по всему городу! Мы слишком долго молчали, и именно поэтому сами довели дело до утилизации властью наших детей. Пора все поставить на свои места с помощью Аллаха, — призывают дагестанцы.

Также дагестанцы положили начало флешмобу с сожжением портрета Путина.

Поджоги военкоматов

В российской глубинке с начала полномасштабной войны местные жители сожгли уже десятки военкоматов коктейлями Молотова. С начала частичной мобилизации поджоги участились. Также в одном из военкоматов произошла стрельба.

Рузаевка. Поджог военкомата. Ночью партизаны забросали коктейлями Молотова военкомат в Мордовии. Огонь успел разгореться в одном из кабинетов, пока его не потушили.

Ленобласть. Поджог администрации поселка. Ночью в здание администрации Сяскеловского поселения Гатчинского района Ленинградской области неизвестный партизан бросил несколько коктейлей Молотова. Один из кабинетов вспыхнул, всего пожар успел охватить 50 кв. Поджигателя ищут.

Черняховск. Поджог военкомата. Ночью партизан бросил коктейль Молотова в военкомат в Калининградской области. Огонь охватил стену здания, потому что бутылка не разбила окно. Партизан на свободе.

Ленобласть. Кировск. Поджог военкомата. В Кировске партизаны подошли к поджогу творчески. Они просверлили дыру в окне кабинета военкомата, продвинули через дырку трубку, прикрепленную к подвешенной канистре с горючим. Таким образом они обошлись без лишней шумихи, чтобы поджечь военкомат. Им также удалось успешно скрыться. Огонь успел охватить часть кабинета и испортил цифровые носители.

В военкомате в Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу и попал в начальника призывной комиссии, который, по разным данным, либо умер по дороге в больницу, либо ранен.

Известно, что мужчина открыл огонь в здании комиссариата и ранил военкома, проводившего инструктаж для мобилизованных.

По предварительной информации, нападающий задержан. Им оказался 25-летний местный житель, ему назначена психологическая экспертиза.

Из России массово бегут мужчины

С началом мобилизации многие россияне, не желающие погибать за Путина, начали «протестовать ногами» — бежать из страны. На границе РФ с Казахстаном, Монголией, Грузией и Финляндией выстроились многокилометровые очереди. Также россияне стали массово раскупать железнодорожные и авиабилеты билеты в другие страны.

После объявления частичной мобилизации из России сбежали 261 тысяча мужчин. Такие данные обнародовало издание «Новая газета. Европа» со ссылкой на источники в Кремле.

По информации источника издания, в администрации Путина продолжается обсуждение о закрытии границ РФ для мужчин призывного возраста, после того, как от силовиков начали поступать цифры о количестве выезжающих из России мужчин. Якобы в последней справке ФСБ от 25 сентября указана цифра в 261 тысячу мужчин, уехавших из России со среды до вечера субботы, 24-го.

- Атмосфера в АП такова, что силовики и Минобороны смогут убедить Путина закрыть выезд, пока не поздно, — сказал сотрудник издания.

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