Стали известны новые подробности о ЧП в минском «Дана Молл» 26.09.2022, 13:46

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Организатора встречи в торговом центре задержали.

В субботу в «Дана Молл» прошла встреча с блогером Миланой Хаметовой, незадолго до которой произошло ЧП, когда люди застряли в лифте. В итоге встречу сократили, а организатора задержали. Как оказалось, организаторы мероприятия обращались в Мингорисполком по вопросу получения гастрольного удостоверения, но получили отказ, поскольку не были выполнены все условия. Компания на свой страх и риск провела встречу. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель.

— У PR-компании «Саундкафе продакшн» был заключен договор с Burger King на проведение рекламной кампании. Выполняя обязательства, организаторы обратились в управление культуры Мингорисполкома, но им было отказано. Причин несколько: во-первых, площадка не приспособлена для проведения концертных программ, во-вторых, Burger King не является владельцем ТРЦ Dana Mall, в-третьих, было заявлено, что на встречу придет 500 человек, — сказал Брель.

По его словам, организаторам было указано, что мероприятие не соответствует «Кодексу о культуре», что ими предоставлена недостоверная информация о самом формате мероприятия, что было понятно на стадии организации. Кроме того, устроители должны были получить разрешение на организацию культурно-массовых мероприятий в рамках законодательства о проведении подобных акций и только после этого приступать к дальнейшим процедурам, что не было выполнено.

— Они провели встречу без согласования, нарушив законодательство, — добавил Брель.

Напомним, в субботу в ТРЦ «Дана Молл» в Минске прошла с блогером Миланой Хаметовой, на которую собрались несколько тысяч человек (в основном детей и подростков). Но еще до начала встречи произошло ЧП — в лифт набилось слишком много людей и он застрял. Вызвали МЧС, скорую и милицию. За медицинской помощью обратились пятеро малолетних детей. Серьезных травм в результате давки получено не было. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

— К месту незамедлительно выбыли наряды органов внутренних дел. Сотрудниками милиции с целью недопущения давки приняли меры по рассредоточению групп молодых людей как в самом ТРЦ, так и возле него. Проведение несанкционированного массового мероприятия было прекращено, приняты меры по недопущению притока граждан в торговый объект. В настоящее время установлен и задержан организатор несанкционированного массового мероприятия в ТРЦ. Устанавливаются лица, причастные к его организации. Виновные будут привлечены к установленной законом ответственности, — сообщало МВД.

Россиянке Милане Хаметовой 12 лет. У нее в инстаграме 1,3 млн подписчиков. В Беларуси она выступала бесплатно в том числе потому, что белорусский «Бургер Кинг» сделал с ней коллаборацию. В меню ресторанов появился новый продукт «Лайки Бокс».

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