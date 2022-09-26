Актуальная карта боевых действий на 26 сентября: данные британской разведки 26.09.2022, 14:03

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Украинские военные продолжают отбивать атаки врага на востоке и юге.

Подразделения ВСУ устанавливают огневой контроль над логистическими путями оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, самые активные бои идут на Донбассе, а также в южных областях.

На востоке оккупанты усиливают штурмы, чтобы прорвать оборону ВСУ. Российская армия обстреливает населенные пункты. По данным карты, украинские войска пытаются вытеснить врага возле Лимана. Бои продолжают вблизи реки Оскол в Харьковской области.

В то же время, на юге Украины оккупационные силы обстреливают из тяжелого вооружения всю линию фронта. ВСУ держат под огневым контролем главные пути в Херсонской области, чтобы россияне не смогли восстановить логистику.

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