«За $70 в сутки вы сейчас ничего не найдете» 26.09.2022, 14:20

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Как журналисты пытались снять квартиру на неделю в центре Минска.

Последние дни квартиры на сутки в Минске особенно пользуются популярностью. В конце прошлой недели средняя цена за квартиру в центре Минска была около 100 рублей в сутки. В выходные стоимость по многим объектам выросла до 100 долларов. Realt проверил, получится ли сейчас снять квартиру в центре на ближайшее время.

Спрос на посуточную аренду связывают с тем, что в Беларусь едет много россиян. Из-за увеличившегося спроса растут и цены. А арендодатели, которые сдают квартиру в субаренду, в кулуарах обсуждают, что собственники тоже поднимут цены.

— Кто-то хочет снять квартиру на месяц, кто-то на неделю. Я полагаю, что это время, за которое люди надеются купить билеты, чтобы улететь в другие страны, — несколько дней назад рассказывал один из арендодателей. — Чаще всего это семьи с детьми, реже бывают одинокие мужчины. Понять, что это именно россияне, не сложно. Во-первых, они неправильно произносят названия наших известных улиц, а во-вторых, это сразу слышно по говору.

«Цены, указанные на сайтах, потеряли свою актуальность»

Чтобы снять квартиру, журналисты обзвонили 15 рандомных квартир недалеко от центра. Только в одной из них цена, указанная на сайте, оказалась актуальной. Ни в одну из квартир заехать через пару дней на неделю не получится. В некоторых, правда, предлагали заменить на вариант с менее удобным расположением, но по цене за квартиру в центре.

Например, вместо квартиры на Городском Валу за 67 долларов в сутки предложили вариант на Логойском тракте на 7 долларов дешевле. На вопрос, занята ли квартира в центре, по телефону ответили «Ну конечно!»

— Сейчас цены, которые вы видите на сайтах, потеряли свою актуальность. Очень большой наплыв желающих, снять что-то сложно. Это все превращается в квест, — сказали по одному из номеров.

На неделю здесь заселить не смогут, но есть вариант — на два дня. Цена вместо 176 рублей, указанных в объявлении, вырастает до 100 долларов (около 250 рублей).

Арендодатель, который сдает больше 10 апартаментов, сказал, что у него до конца недели все занято. Предложили позвонить на следующей неделе, возможно появится какой-нибудь вариант. Цена будет — от 160 рублей. На сайте указывается — от 104 рублей.

Смотрим квартиру на Энгельса с отличным ремонтом. На сайте за нее просят 130 долларов в сутки и обещают скидки при бронировании от 5 дней. По телефону говорят, что квартира занята. Но есть вероятность, что освободится 30 сентября. Спрашиваем, актуальна ли цена на сайте?

— Нет, конечно, сейчас цены гораздо выше. Будет стоить 150 долларов. Скидок сейчас нет.

В квартире с ремонтом попроще на Независимости сутки стоят 90 долларов при указанных на сайте 70-и.

— За 70 вы сейчас ничего в центре не снимете. Видели, что на рынке происходит? — сказали по телефону.

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