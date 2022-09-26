Ученые: Лететь нужно на Венеру, а не на Марс 26.09.2022, 14:26

Эксперты считают, что существуют важные причины для того, чтобы отправить людей сначала на «сестру» Земли.

Венеру называют «сестрой» Земли из-за того, что эта планета имеет похожий размер и структуру с нашей планетой. Но это очень негостеприимный мир. Температура на поверхности Венеры может достигать 480 градусов Цельсия, а, например, температура плавления свинца составляет 327 градусов. Здесь огромное давление и в атмосфере очень много серы. Поэтому Венера – это не самое лучшее место для посещения человеком. Но группа ученых считает, что именно эта планета должны быть первой в списке пилотируемых миссий на другие планеты, а совсем не Марс, пишет The Guardian (перевод - «Фокус»).

Ноам Изенберг из Университета Джона Хопкинса, США, и его коллеги предлагают первую пилотируемую миссию отправить на Венеру, а не на Марс ввиду того, что эта планета ближе к нам. И полет туда и обратно, в отличие от трехлетнего путешествия на Марс, займет меньше года.

- Да, на поверхности Венеры находиться невозможно, и астронавтам придется наблюдать за всем происходящим на планете с борта космического корабля, который будет находится в атмосфере. Но перед тем, как отравиться на Марс, стоит посетить Венеру. Это будет неоценимый опыт для будущих космических путешествий, — говорит Изенберг.

Но ученые считают, что лучшим вариантом было бы посещение Венеры на пути к Марсу. Для того, чтобы сократить расход топлива и время путешествия к Красной планете, можно осуществить облет Венеры с посещением планеты.

- Это будет похоже на покупку двух товаров по цене одного. То есть за одну миссию можно будет посетить 2 планеты. Венера представляет большой научный интерес, так почему бы на пути к Марсу не посетить ее, — говорит Изенберг.

Открытие тысяч экзопланет заставляет ученых искать ответы на вопрос, сколько из них могут быть обитаемыми. Поэтому важно понять, почему Венера, которая так похожа на Землю и находится в обитаемой зоне нашей звезды, имеет совсем неподходящие для жизни условия, говорят ученые.

- Венера – это неизведанный мир. И у нас есть уникальная возможность исследовать эту планету во время пилотируемой миссии. Астронавты могут управлять поверхностными «венероходами» и летательными аппаратами в атмосфере, чтобы лучше понять, что происходит на этой планете. А может там все же когда-то была жизнь и ее признаки можно обнаружить, — говорит Изенберг.

Но, пока что, это предложение не пользуется популярностью в NASA, хотя у Изенберга и его коллег есть немного сторонников.

- Я не думаю, что это самое лучшее место для посещения человеком. Эта миссия может принести больше проблем, чем пользы. Существует несколько проектов по изучению Венеры в будущем с помощью космических аппаратов и полет человека на Венеру мало что добавит к полученной аппаратами информации, — говорит Эндрю Коутс из Университета штата Калифорния.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».