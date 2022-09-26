Какой выбор сделала Россия 4 Борислав Береза

26.09.2022, 14:51

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Борислав Береза

Трусливая и лицемерная позиция.

На груди стрелка можно заметить свастику. Значит до того момента, как рашисты придумают украинский след, осталось три, два, один…

Ижевский стрелок застрелился. Так говорят российские спецслужбы. Но им веры нет. В результате теракта 14 человек убиты (8 из них дети) и ещё 9 ранены. А еще сообщают, что на груди стрелка можно заметить свастику. Значит до того момента, как рашисты придумают украинский след, осталось три, два, один…

Нет, обыватели России не поймут предпосылки этого преступления и поверят, что это украинцы. И мало кто из россиян поймет, что не надо лет двадцать вопить со всех экранов телевизоров о величии, не надо было последние лет 8 формировать из Украины образ врага и не надо было лепить врагов из всех вокруг рассказывая о том, что это Байден после Трампа мочится в подъездах Москвы и Рязани. Не надо было радоваться проблемам у соседей и культивировать культ силы, с помощью которой можно решить любую проблему. А главное, не надо было лить ненависть и злобу со всех экранов ТВ и кинотеатров.

Надо было детьми заниматься, чтобы из них не выросли моральные уроды, которыми сегодня наполнена армия РФ. Но если заниматься детьми и вкладывать в них душу, тепло, взаимоуважение, доброту, нравственность, этичность и мораль, то откуда же взять убийц, мародеров, насильников и маньяков для армии РФ? Поэтому Россия давно сделала свой мировоззренческий выбор. И теперь ищет кого бы обвинить в своих грехах. Трусливая и лицемерная позиция. Но кто ждет от России другого?..

Борислав Береза, «Фейсбук»

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