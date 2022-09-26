Работа Красного костела временно приостановлена после пожара 1 26.09.2022, 15:00

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Минувшей ночью в храме произошло возгорание.

Работа костела Святых Симеона и Елены, также известного как Красный костел, временно приостановлена. Такое решение принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района, сообщают «Минск-Новости».

Минувшей ночью в храме, включенном в список историко-культурных ценностей, произошло возгорание. В четвертом часу сработала пожарная сигнализация. Огонь повредил имущество на площади в 20 кв. м. Пострадавших не было.

— Сейчас рассматриваются и анализируются все обстоятельства инцидента, — сообщила глава администрации Московского района Татьяна Колядко. — В связи с этим комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение временно запретить эксплуатацию здания.

Колядко добавила, что в костеле необходимо восстановить работу систем пожаротушения, а также электрического оборудования и проводки. Также нужно обследовать конструкции здания.

— До устранения всех недостатков и вынесения заключений компетентными специалистами все мероприятия в Красном костеле будут приостановлены, — резюмировала глава администрации Московского района.

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