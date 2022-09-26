Лукашенко — Путину: Спасибо, что можно перед вами выговориться 18 26.09.2022, 15:17

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Два одиночества.

Лукашенко прилетел в Сочи, где встречается с Путиным. Визит не был анонсирован заранее, самолет белорусского диктатора просто прилетел в РФ.

Изгой Лукашенко жаловался на Запад, высказывал поддержку агрессии Кремля против Украины, а в конце долгой тирады заявил:

— Спасибо, что можно перед вами выговориться.

Два нерукопожатных в цивилизованном мире диктатора, как сообщает пресс-служба Лукашенко, «продолжат выговариваться друг перед другом».

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