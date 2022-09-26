«Заменили белорусские номера на российские» 2 26.09.2022, 15:24

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В Беларуси с помощью специального устройства украли два дорогих авто.

В ночь с 18 на 19 декабря 2021 года в поселке Юбилейный Минского района были похищены два автомобиля: Kia Sportage и Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска с находящимся там имуществом. Общая стоимость похищенного составила свыше 160 000 рублей. 23 сентября стало известно, как наказали обвиняемых, пишет onliner.by. «Преступление было тщательно спланировано. Трое мужчин из Бобруйска в возрасте от 32 до 44 лет купили специальные электронные устройства для вскрытия замков дверей и запуска двигателей в корейских автомобилях, а также для подавления радиосигналов, — сообщали в СК. — Купили также российские регистрационные знаки».

«Ночью эти люди приехали в поселок Юбилейный Минского района. Один наблюдал за обстановкой. Двое других, незаметно пробравшись во двор, с помощью приспособлений вскрыли замок и запустили двигатели кроссоверов Kia и Hyundai, — описывали развитие событий следователи. — После этого мужчины перегнали автомобили в Могилевскую область. При подъезде к Бобруйску заменили белорусские номера на российские, после этого оставили машины в заранее подобранном месте — садовом товариществе в Бобруйском районе».

«Через несколько дней один из автомобилей снова перегнали, — такова версия Следственного комитета. — Сложности возникли со вторым кроссовером, который смогли завести не сразу. При выезде на нем 37-летний мужчина, несмотря на попытку скрыться, был задержан сотрудниками ОВД. Вслед за этим установили и задержали других. Выяснилось, один из них незаконно хранил огнестрельное оружие».

Всех мужчин заключили под стражу. На днях состоялся суд по этому делу, сообщили в Генпрокуратуре. Одному за кражу в особо крупном размере назначили 5 лет лишения свободы со штрафом в 200 базовых. Второму (усмотрели особо опасный рецидив) — 9 лет лишения свободы со штрафом в 300 базовых. Третьему за кражу в особо крупном размере и незаконное хранение огнестрельного оружия — лишение свободы на 8 лет со штрафом в 300 базовых. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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