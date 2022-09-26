В Беларуси приняли законопроект о лицензировании

В Беларуси приняли законопроект о лицензировании1
- 26.09.2022, 15:52
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Он затрагивает множество важных сфер.
С момента первого рассмотрения «депутатами» нового законопроекта о лицензировании прошло около 10 месяцев. В документе за этот срок появились дополнения: помимо прочего, был пересмотрен список подлежащих процедуре видов деятельности, а также внесены изменения в раздел о квалификационном экзамене, пишет сайт myfin.by.
«Депутаты» «палаты представителей» приняли во втором чтении проект закона «О лицензировании». Как сообщается, документ совмин внес на рассмотрение в парламент еще год назад, а его первое чтение прошло еще в декабре 2021 года.
Законопроект содержит пересмотренный список лицензируемых видов деятельности, устанавливает механизм получения и отзыва лицензий, определяет лицензирующие и проверяющие органы и их полномочия.
Помимо прочего, документ предусматривает, что по-другому будет лицензироваться заготовка и закупка металлического лома, исчезнет необходимость для зарубежного бизнеса открывать свои представительства в нашей стране для получения лицензии, станет более понятной выдача лицензий на оказание услуг по массажу.
Также в некоторых видах деятельности смягчатся определения грубых нарушений, а лицензирующие органы получат большую автономию. Кроме того, в целом предполагается ввести на всех этапах лицензирования больше онлайн-механизмов.
Документ предполагает и специальное регулирование по отношению к законодательству об административных процедурах, что даст возможность не вносить большое количество изменений в закона «Об основах административных процедур» касательно лицензирования.
Ко второму чтению в законопроекте появились новые дополнения. В частности, оказание юридических услуг стало в нем отдельным видом деятельности, а еще в их перечень вошла розничная торговля электронными сигаретами и никатиносодержащими смесями.
Согласно документу, зарубежные компании по-прежнему не смогут предоставлять услуги электросвязи с нашей стране, а отказать в лицензии теперь также смогут, если юридическое или физическое лицо, а также ИП внесены в перечень «причастных к терроризму».
Изменения были внесены и в раздел о квалификационном экзамене.