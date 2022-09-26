Украинский зенитчик рассказал, как защищают небо над Киевом
- 26.09.2022, 16:05
«Есть три минуты после сигнала тревоги».
Стрелец-зенитчик Киевской ракетной бригады Николай рассказал, как защищают небо над Киевом.
- Защищаем наше воздушное пространство от врага. Мы – последний рубеж противовоздушной обороны. Сбиваем, когда зенитные ракетные комплексы не видят или не могут поразить цель. Обороняем Киев! – рассказывает защитник.
Николай добавляет, что ПЗРК «Игла» – эффективное оружие, способное ликвидировать вражеский самолет и даже сбить ракету.
По словам зенитчика, у военных только три минуты после объявления воздушной тревоги.
- Когда поступает сигнал воздушной опасности – у нас есть три минуты, чтобы надеть экипировку, схватить ПЗРК и занять свои позиции. Затем – наблюдаем и ожидаем своего шанса завалить вражескую цель. Но, как правило, до нас уже ничего не долетает. Наши ребята бригады на С-300 все сбивают далеко на подлетах, – делится Николай.