Украинский зенитчик рассказал, как защищают небо над Киевом 26.09.2022, 16:05

«Есть три минуты после сигнала тревоги».

Стрелец-зенитчик Киевской ракетной бригады Николай рассказал, как защищают небо над Киевом.

- Защищаем наше воздушное пространство от врага. Мы – последний рубеж противовоздушной обороны. Сбиваем, когда зенитные ракетные комплексы не видят или не могут поразить цель. Обороняем Киев! – рассказывает защитник.

Николай добавляет, что ПЗРК «Игла» – эффективное оружие, способное ликвидировать вражеский самолет и даже сбить ракету.

По словам зенитчика, у военных только три минуты после объявления воздушной тревоги.

- Когда поступает сигнал воздушной опасности – у нас есть три минуты, чтобы надеть экипировку, схватить ПЗРК и занять свои позиции. Затем – наблюдаем и ожидаем своего шанса завалить вражескую цель. Но, как правило, до нас уже ничего не долетает. Наши ребята бригады на С-300 все сбивают далеко на подлетах, – делится Николай.

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