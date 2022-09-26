закрыть
26 сентября 2022, понедельник, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мобилизованным россиянам дают ржавые автоматы Калашникова и заставляют спать на полу

20
  • 26.09.2022, 16:15
  • 8,550
Мобилизованным россиянам дают ржавые автоматы Калашникова и заставляют спать на полу

Развал российской армии на этом не закончился.

Россиян собираются бросать на убой в Украине, вооружая ржавыми автоматами: в Сети опубликовали видео.

26 сентября в Сети показали суровые будни мобилизации в России, пишет dialog.ua. Кремлевские власти относятся к людям, как к скотам, не заботясь ни о материальном обеспечении, ни даже о вооружений своих оккупационных войск. Новоиспеченным солдатам Путина выдали насквозь проржавевшие автоматы Калашникова.

Как следует из записи, опубликованной в Telegram-канале «Украина 365», ржавое огнестрельное оружие выдали танкистам, мотивируя это тем, что у них есть бронетехника и этого якобы достаточно.

Развал российской армии на этом не закончился: один из новобранцев показал «воинскую часть», в которой для будущих солдат не приготовили ни одной кровати - им пришлось лежать прямо на полу. Автор видео заявил, что пришел «защищать страну», но сейчас поедет домой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин