Мобилизованным россиянам дают ржавые автоматы Калашникова и заставляют спать на полу 20 26.09.2022, 16:15

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Развал российской армии на этом не закончился.

Россиян собираются бросать на убой в Украине, вооружая ржавыми автоматами: в Сети опубликовали видео.

26 сентября в Сети показали суровые будни мобилизации в России, пишет dialog.ua. Кремлевские власти относятся к людям, как к скотам, не заботясь ни о материальном обеспечении, ни даже о вооружений своих оккупационных войск. Новоиспеченным солдатам Путина выдали насквозь проржавевшие автоматы Калашникова.

Как следует из записи, опубликованной в Telegram-канале «Украина 365», ржавое огнестрельное оружие выдали танкистам, мотивируя это тем, что у них есть бронетехника и этого якобы достаточно.

Развал российской армии на этом не закончился: один из новобранцев показал «воинскую часть», в которой для будущих солдат не приготовили ни одной кровати - им пришлось лежать прямо на полу. Автор видео заявил, что пришел «защищать страну», но сейчас поедет домой.

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