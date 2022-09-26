Какой будет погода на неделе 26.09.2022, 16:26

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Прогноз на 27-29 сентября.

27 сентября погоду в Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, пишет pogoda.by.

В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит от +3°С по северо-востоку до +11°С по югу страны, максимальная днем +11..+17°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

28-29 сентября погодные условия будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями.

28 сентября на большей части территории республики ожидаются дожди. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +9..+16°С.

29 сентября на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, днем южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +11..+16°С, по югу Беларуси до +18°С.

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