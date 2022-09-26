Как Грузия проверяет граждан РФ, бегущих от мобилизации 35 26.09.2022, 16:41

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У россиянки случилась истерика.

В Сети появился скриншот сообщения россиянки, в котором она рассказала о том, что нужно делать гражданам РФ, чтобы их впустили в Грузию, пишет dialog.ua.

Гражданка РФ Екатерина Вольная не смогла пройти вместе с мужем и сыновьями «тест на вшивость», который устроила Грузия на свой границе. Оказывается, бежавшие от мобилизации россияне должны проходить на грузинской границе детектор лжи, где их спрашивают об отношении к войне в Грузии, к Крыму и так называемой «специальной военной операции» в Украине. «Ребята, почему никто не пишет про полиграф? Мы в шоке! Мужа (51 год) и сыновей (26 и 29 лет) отвели в комнату для допроса на грузинской границе, сказали проходить полиграф, иначе не впустят никак», – написала в соцсети недовольная гражданка РФ.

Также жительница страны-агрессора отметила, что ее близкие не прошли детектор лжи, а на российской границе ее сыновьям уже вручили повестки. При этом россиянка написала два противоречащих друг другу утверждения. Сначала она отметила, что им «все равно на политику», но затем, возмутившись Грузией, которая сдала ее детей, с горечью констатировала: «Мы просто не знаем, что нам делать, нам нигде не рады, но мы же просто патриоты своей страны».

Впрочем, отныне россиянам не придется проходить даже полиграф, потому что с 26 сентября Грузия закрыла границу для мужчин из РФ от 18 до 55 лет.

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