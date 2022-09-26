Племянника Нурсултана Назарбаева приговорили к шести годам лишения свободы 2 26.09.2022, 17:07

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Он входил в список самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

Племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды приговорен к шести годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии средней безопасности, пишет «Радио Азаттык».

Суд города Астаны 26 сентября осудил Кайрата Сатыбалды по обвинению в хищении в особо крупном размере в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». Ему были предъявлены обвинения по статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Также по приговору суда Сатыбалды нельзя занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.

Ранее прокурор просил суд назначить Сатыбалды шесть лет лишения свободы. Также он настаивал на том, чтобы лишить его орденов «Курмет» и «Парасат».

В суде племянник Назарбаева заявил, что поддерживает процессуальное соглашение и «все, что озвучил прокурор».

По версии Forbes Kazakhstan, Сатыбалды входил в список самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

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