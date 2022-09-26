Топ-5 впечатляющих фильмов для вечернего просмотра 1 26.09.2022, 17:11

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В каждом из них сыграл знаменитый Уилл Смит.

Уилл Смит гордо носит статус не только лучшего современного актера, но и режиссера. Его номинировали на такие престижные премии как Оскар, Грэмми, Золотой глобус, Сезар и другие.

На его счету практически полсотни фильмов. «Униан» предлагает вспомнить топ-5 картин с его участием, которые можно пересматривать бесконечно.

«Фокус»

Фильм об опытном мошеннике, в чью команду сильно захотела попасть привлекательная начинающая карманница. Она быстро учится, проявляет смекалку и невероятное обаяние, что сводит с ума лидера нечестного бизнеса. В один момент их отношения становятся проблемой, ведь мешают их бизнесу.

«Плохие парни навсегда»

Эффектный боевик и криминал с элементами комедии. Согласно сюжету, Бёрнетт поругался со своим напарником, уволился из полиции и стал частным сыщиком. Тем временем коп Лоури переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни.

Параллельно с этим ему в пару дали нового наглого копа, с которым тому приходится разбираться. Когда албанский охотник приходит в город, чтобы отомстить за смерть брата, «плохим парням» приходится объединиться, чтобы выжить и победить зло.

«Король Ричард»

Спортивная драма режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина - одна из самых знаковых ролей Смита. Согласно сюжету, главный герой - Ричард Уильямс. Он является отцом двух теннисисток - Серены и Винус Уильямс. Несмотря на то, что мужчина практически не играл в теннис и мало понимал в тренировках, он взялся развивать спортивные навыки у своих детей.

«Легенда Багера Ванса»

Ветеран войны Раннулф Джуннах когда-то был лучшим игроком в гольф во всей Саванне. Однако сейчас он стал алкоголиком, который разочаровался в жизни. Все пошло по наклонной, пока на его пути не появился загадочный Багер Ванс.

«День независимости»

И еще один культовый фильм, главную роль в котором исполнил красавчик Уилл Смитт. Земля получает сигнал от неизвестного источника. В ходе исследований устанавливается, что этот месседж явно неземного происхождения, а источник, из которого его отправили, стремительно приближается к планете. Никто и подумать не мог, что инопланетные существа окажутся такими огромными и приземлятся на землю в таком количестве.

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