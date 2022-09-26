Россия мобилизовала 60 тысяч человек в оккупированном Крыму

Россия мобилизовала 60 тысяч человек в оккупированном Крыму11
- 26.09.2022, 17:18
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Это пятая часть от количества людей, которых официально хотят призвать.
Крымскотатарский Ресурсный Центр сообщает, что во временно оккупированном Крыму россияне раздают повестки в районах компактного проживания крымских татар. Пресс-служба ОО на своей странице в Facebook отмечает, что оккупанты уже мобилизовали 60 тысяч жителей полуострова, сообщает zn.ua.
«Мобилизированных отвезли на учебу на полигоны в пгт. Перевальное и Казачью Бухту в г. Севастополь», - говорится в сообщении.
Там напоминают, что по правилам повестки должны раздавать только военнообязанным, находящимся в запасе до 35 лет и тем, кто был старшинами и сержантами. Но на самом деле «повестки дают и тем, кто служил при Украине, и даже 53-летним отставным. Стоят машины Росгвардии и прямо на улице выдают повестки всем подряд».
Напомним, представители «Крым SOS» сообщают, что в Крыму 90% повесток вручают крымским татарам, из-за чего они вынуждены выезжать в Грузию, Казахстан, Армению и Беларусь. В организации предупреждают, что ситуация на полуострове может превратиться в геноцид.