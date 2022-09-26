ВСУ ликвидировали начальника артиллерии 35-ой армии ВС РФ
- 26.09.2022, 17:37
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Российское командование понесло существенные потери на Харьковщине.
В Украине ликвидирован полковник российских оккупантов Борис Тотиков.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«Сегодня появилась информация о захоронении в РФ начальника ракетных войск и артиллерии 35 общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.
Российские источники ранее сообщали, что накануне украинского наступления под Балаклеей по штабу российских войск в Изюме наносились удары ракетами Хаймарс. Именно штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе случился прорыв», - отметил журналист.
По словам Бутусова, есть определенные основания говорить, что российское командование понесло существенные потери в этом районе.
«Начальник ракетных войск и артиллерии – одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением», - подытожил Бутусов.