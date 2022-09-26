В одной сети одинаковый товар продают по цене, которая отличается в два раза 6 26.09.2022, 17:47

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Белорусы все больше удивляются ценникам в магазинах.

Красный перец чили не входит в потребительскую корзину и в целом вещь необязательная для большинства покупателей. Но он привлек внимание тем, что в сети «Соседи» продается по разной цене. В одном магазине — 24 рубля, во втором — 55, в третьем — 48, пишет «Онлайнер».

Перец чили, который заметил Евгений, пробивается на кассе по одному и тому же штрихкоду. То есть это не разные сорта.

Фото сделаны с разбежкой в неделю. При словам читателя, самым дорогим этот перец попался в «Соседях» в «Новой Боровой» — 55 рублей за килограмм.

В сети пояснили, что такая ситуация стала возможной из-за изменения логистических цепочек: «разница в ценах сложилась из-за разных партий на складе».

— Все зависит от цены прихода от поставщика в магазин, которые на сегодняшний день могут значительно отличаться. Так, магазин на Сурганова получил перец по более высокой входной цене, а Логойский тракт, 7 — по более низкой.

В общем, не расслабляться.

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