Реальные зарплаты в Беларуси продолжают падать 7 26.09.2022, 18:15

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Активнее всего — в здравоохранении и IT-секторе.

Если средняя зарплата в номинальном выражении в августе выросла до 1665,5 рубля, то реальная снизилась на 4% к тому же периоду прошлого года, сообщает Белстат.

Реальная зарплата в августе выросла только в Гродненской области — на 1,4% к тому же периоду прошлого года. Больше всего она снизилась в Минске — на 7,9%. В Гомельской и Минской областях она уменьшилась больше чем на 3%.

В разрезе по отраслям в августе был прирост реальной зарплаты в сельском хозяйстве — 7,8%. Причем в растениеводстве прирост составил 14%, что связано с уборочной кампанией.

В секторе «Информация и связь» она упала на 12,6%. В промышленности и транспортной деятельности средний реальный заработок снизился на 1,4%. При этом в пищевой промышленности зарплата в реальном выражении выросла на 3,7%. В строительстве она снизилась на 6,8%, в торговле — на 2,4%, в финансовой и страховой деятельности — на 3,9%, в образовании — на 3,7%, а в здравоохранении — на 9%.

В то же время в августе даже в номинальном выражении рост зарплаты с начала года был самым скромным как минимум с 2013 года.

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