Российские силовики пригнали бронетранспортер к границе с Грузией 10 26.09.2022, 18:33

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В ФСБ рассказали, зачем.

Возле российского контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией, куда после объявления мобилизации пытаются выехать россияне, появился бронетранспортер. Его фото разместила в Telegrаm SOTA.

На боевой технике находятся вооруженные автоматами военнослужащие.

В ФСБ, частью которой является пограничная служба России, агентству РБК объяснили, что БТР направляется к «Верхнему Ларсу» «не для выставления блокпоста», а, «грубо говоря», в качестве резерва – «на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну».

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