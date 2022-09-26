Российские силовики пригнали бронетранспортер к границе с Грузией

Российские силовики пригнали бронетранспортер к границе с Грузией10
- 26.09.2022, 18:33
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В ФСБ рассказали, зачем.
Возле российского контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией, куда после объявления мобилизации пытаются выехать россияне, появился бронетранспортер. Его фото разместила в Telegrаm SOTA.
На боевой технике находятся вооруженные автоматами военнослужащие.
В ФСБ, частью которой является пограничная служба России, агентству РБК объяснили, что БТР направляется к «Верхнему Ларсу» «не для выставления блокпоста», а, «грубо говоря», в качестве резерва – «на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну».