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«Белавиа» уменьшила норму багажа на прямых чартерах в Египет

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  • 26.09.2022, 18:38
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«Белавиа» уменьшила норму багажа на прямых чартерах в Египет

С чем связано ограничение.

На рейсах, которые «Белавиа» выполняет в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх без технической посадки, уменьшены нормы для провоза багажа, сообщает пресс-служба авиакомпании.

— Каждый пассажир может перевезти бесплатно одно место весом не более 14 кг и не более 158 см в сумме трех измерений. Пассажирам, следующим вместе, разрешено объединить багаж (при этом 1 место не должно превышать по габаритам 158 см в трех измерениях и по весу 32 кг). Платная услуга провоза дополнительных мест багажа не предоставляется, — сообщил авиаперевозчик.

Ограничение норм связано с новшествами полетов в Египет. С 16 сентября «Белавиа» выполняет часть рейсов в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх без технической посадки, по более «спрямленному» маршруту. Такие полеты требуют ограничения предельной коммерческой загрузки.

Для остальных чартерных рейсов норма бесплатного провоза багажа остается прежней — одно место весом не более 23 кг и не более 158 см в сумме трех измерений, а также есть возможность оплатить дополнительный багаж. Правила провоза ручной клади также остаются без изменений.

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