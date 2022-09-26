Лукашенко утешал Путина 16 26.09.2022, 19:03

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Диктатор призвал главу Кремля не переживать из-за оттока из страны россиян.

Лукашенко посоветовал российскому президенту Владимиру Путину не запрещать выезжать из страны гражданам, бегущим от мобилизации. Об этом он заявил в начале встречи с Путиным в Сочи.

«Тут я наблюдаю — у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут», — полагает Лукашенко.

«Непростой период. Мир вообще перевернулся, можно сказать. Люди понимают. Есть разные люди. И здесь, и там хватает их. Мы их видим. И слава Богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий — у нас в 2020 году, в России сейчас, да и у нас, — который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет», — уверяет Лукашенко.

После объявления частичной мобилизации из России выехали 261 000 мужчин. Об сообщала «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России и данные ФСБ.

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