В Беларуси готовят закон, по которому доноры могут отказаться от денег за сдачу крови 26.09.2022, 19:22

Также чиновники хотят повысить возраст доноров до 65 лет.

В Беларуси готовится закон, согласно которому донорам разрешат отказываться от денег за сдачу крови, передает БелТА с заседания десятой сессии «Совета Республики Нацсобрания» седьмого созыва.

В частности, депутатами одобрен законопроект о донорстве крови и ее компонентов. Среди предлагаемых нововведений закона - решение закрепить за донорами право на возмещение или отказ от возмещения расходов, которые связаны с выполнением донорской функции. Также хотят установить единые гарантии и компенсации, которые предоставляются донорам независимо от того сдал он кровь или компоненты безвозмездно или нет.

Кроме того, в Беларуси хотят увеличить предельный возраст доноров до 65 лет, а не до 60 лет, как сейчас. И определить современные ресурсоемкие технологии, системы контроля качества и гемобезопасности, которые повышают безопасность крови и ее компонентов для здоровья и жизни пациентов.

При этом в законопроекте за государством сохраняется исключительное право на заготовку и реализацию крови, плазмы и других ее компонентов. А еще ряд положений касаются мероприятий по пропаганде и развитию донорства.

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