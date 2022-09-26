ГАИ Минска взялась за водителей каршеринга 2 26.09.2022, 19:44

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Автомобилисты за рулем арендных машин находятся под особым контролем.

В эти дни в столице проходит мероприятие ГАИ «по предупреждению нарушений ПДД водителями каршеринговых ТС». Фактически это означает, что автомобилисты за рулем арендных машин находятся под особым контролем. Каршеринговые авто чаще останавливают для проверок — они легко выделяются из потока. Например, сегодня утром задержали пьяного мужчину, пишет onliner.by.

«Внимание сотрудников привлек каршеринговый Skoda, за рулем которого находился 39-летний водитель, — сообщили инспекторы. — Во время проверки документов состояние водителя вызвало подозрение. Его доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено 0,77 промилле алкоголя».

В отношении нарушителя составили административные материалы, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку. Помимо наказаний по линии ГАИ, автомобилиста ждет большой штраф от каршеринговой компании. В договорах буквально всех фирм по аренде предусмотрен пункт о санкциях в случае нетрезвой езды. Например, в Hello это 204 б. в. (6528 рублей). Такой же штраф ждет за передачу управления и доступа к аккаунту сервиса Hello любому третьему нетрезвому лицу. Напомним, речь о договорах присоединения — пользователь автоматически дает согласие на эти правила при регистрации в приложении.

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