Подоляк: В Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию 4 26.09.2022, 19:50

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Михаил Подоляк

Нет необходимости.

В Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Tagesschau.de, опубликованном 24 сентября.

Подоляка спросили, не нужно ли Украине провести дополнительную мобилизацию в связи с мобилизацией в РФ.

Советник главы ОП ответил, что в отличие от России Украина – «прагматичная страна». Военно-политическое руководство Украинского государства смотрит на «математику войны» и точно знает, «где сколько людей должно быть».

Он пояснил, что в Украине сформировали резервы через систему территориальной обороны. Эти резервы, по его словам, планируют активно использовать.

«Нам нет необходимости объявлять сегодня дополнительную мобилизацию. У нас все есть и мы готовы к большему количеству российских военных», – подчеркнул Подоляк.

Комментируя вопрос о потерях обеих армий в ходе войны, он сказал, что Украина «воюет более творчески» и потери страны меньше, чем потери России.

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