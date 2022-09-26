закрыть
26 сентября 2022, понедельник, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Подоляк: В Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию

4
  • 26.09.2022, 19:50
  • 3,812
Подоляк: В Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию
Михаил Подоляк

Нет необходимости.

В Украине не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Tagesschau.de, опубликованном 24 сентября.

Подоляка спросили, не нужно ли Украине провести дополнительную мобилизацию в связи с мобилизацией в РФ.

Советник главы ОП ответил, что в отличие от России Украина – «прагматичная страна». Военно-политическое руководство Украинского государства смотрит на «математику войны» и точно знает, «где сколько людей должно быть».

Он пояснил, что в Украине сформировали резервы через систему территориальной обороны. Эти резервы, по его словам, планируют активно использовать.

«Нам нет необходимости объявлять сегодня дополнительную мобилизацию. У нас все есть и мы готовы к большему количеству российских военных», – подчеркнул Подоляк.

Комментируя вопрос о потерях обеих армий в ходе войны, он сказал, что Украина «воюет более творчески» и потери страны меньше, чем потери России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин