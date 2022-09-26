Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ 7 26.09.2022, 20:01

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Ранее власти Армении остались недовольны реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном.

Армения отказалась участвовать в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане, сославшись на ситуацию на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает издание Infocom со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

«Принимая во внимание сложившуюся в результате осуществленной Азербайджаном агрессии ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях», — отметили в ведомстве.

Ранее власти Армении остались недовольны реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, которое началось 13 сентября. Тогда премьер Армении Никол Пашинян обратился за военной помощью к России и ОДКБ по статье 4 устава организации, согласно которой агрессия против одной страны рассматривается как нападение на всех членов блока. В ответ блок лишь выразил «крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией».

«Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы», — сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Он также напомнил о существовании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, поэтом Ереван ждал более ощутимой поддержки, чем «заявления или отрывочные половинчатые слова».

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались боевые действия. Стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Два дня спустя стороны договорились прекратить огонь.

С 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022».

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