В Беларуси подорожают сигареты 1 26.09.2022, 20:38

С 1 октября.

В Беларуси с 1 октября 2022 года подорожают очень многие марки сигарет. Как изменятся цены на сигареты сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

В частности, с 1 октября дорожают около 237 марок сигарет, которые продаются в Беларуси. Цены на сигареты поднимают: табачная фабрика «Неман» - на 78 производимых марок, ООО «Табак-инвест» - на 96 наименований, компания «Интер Тобакко» - 46 марок, и еще 17 производимых наименований сигарет подорожают у «Беларусьторга».

Сигареты подорожают в цене в диапазоне от 5 до 60 копеек за пачку. В основном, рост стоимости сигарет с 1 октября составит 10 и 20 копеек.

Уточняется, что не подорожают марки, которые импортирует СЗАО «Энерго-Оил». А еще сообщается, что на «Табак-инвесте» начнут выпускать новые для них наименования сигарет (и их стоимость):

- Kent Switch - 5 белорусских рублей;

- Kent Crystal Blue - 3,95 белрубля;

- Rothmans of London Blue - 3,85 белрубля;

- Rothmans of London Silver - 3,85 белрубля;

- Vogue La Cigarette Lilas - 5,30 белрубля;

- Vogue La Cigarette Menthe - 5,30 белрубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».