В Украине задержали владельца компании, продававшей белорусскую сельхозтехнику
- 26.09.2022, 20:51
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Технику продавали через офшоры.
Нацполиция Украины задержала 61-летнего собственника компании, которая в нарушение запрета на импорт покупала и продавала сельскохозяйственную технику из Беларуси и России через офшоры.
По месту проживания задержанного и на площадках хранения техники прошли обыски. На имущество, в том числе на банковские счета, на которых находилось около 3 млн долларов, 18 земельных участков, нежилые помещения, дома, квартиры, более 1000 единиц сельхозтехники, наложен арест, сообщает Нацполиция Украины.
Открыто уголовное производство по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.