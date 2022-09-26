В Украине задержали владельца компании, продававшей белорусскую сельхозтехнику 26.09.2022, 20:51

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Технику продавали через офшоры.

Нацполиция Украины задержала 61-летнего собственника компании, которая в нарушение запрета на импорт покупала и продавала сельскохозяйственную технику из Беларуси и России через офшоры.

По месту проживания задержанного и на площадках хранения техники прошли обыски. На имущество, в том числе на банковские счета, на которых находилось около 3 млн долларов, 18 земельных участков, нежилые помещения, дома, квартиры, более 1000 единиц сельхозтехники, наложен арест, сообщает Нацполиция Украины.

Открыто уголовное производство по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

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