ГУР: Россияне уже звонят в Украину по поводу сдачи в плен 26.09.2022, 21:02

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Звонят россияне, которых еще не мобилизовали.

На горячую линию центра приема обращений по поводу сдачи в плен «Хочу жить» звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

«Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: «В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно показаться?», - заявил Юсов.

Он объясняет это низкой мотивацией и соответствующим психоэмоциональным состоянием этой мобилизационной волны. Таким же алгоритмом пользуются и крымчане.

Юсов сообщил, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация «началась и сразу закончилась», потому что там уже некого мобилизовать. Среди мужчин остались только работающие на каких-то предприятиях, а также больные.

«После псевдореферендумов и насильственной паспортизации оккупанты могут начать мобилизовать мужчин и на других временно оккупированных территориях Украины», - допустил представитель ГУР.

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