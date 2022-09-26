Запад готовится покончить с последними резервами России 1 26.09.2022, 21:21

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Евросоюз обсуждает введение санкций против Газпромбанка.

Заморозив половину валютных резервов России, наложив отдельные санкции на золотой запас и оставив ЦБ РФ лишь с юанями на $110 млрд, западные страны готовятся ударить по последним доступным Кремлю запасам твердой валюты, пишет The Moscow Times.

Евросоюз обсуждает введение санкций против Газпромбанка — последнего крупного госбанка, сохраняющего доступ к международным транзакциям. Ставший хабом для расчетов за газ, ГПБ избежал попадания под блокирующие санкции ЕС, остается участников международной платежной системы SWIFT и может проводить платежи в евро.

В результате банк, третий в России по размеру активов, де-факто стал новым ЦБ РФ, считает главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

В то время как Банк России под управлением Эльвиры Набиуллиной ликвидирован как субъект мировой финансовой системы, его счета арестованы, а провести валютные сделки нет возможности даже на Московской бирже, Газпромбанк аккумулирует на своих счетах избыток валюты за нефть и газ.

Взяв на себя функцию, которую прежде выполнял центробанк, ГПБ копит «новые российские ЗВР». А их объем может достигать 76,5 млрд долларов только за второй квартал — в такую сумму ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса (то есть разницу между основными валютными потоками в страну и из нее).

Банк даже может влиять на курс рубля, проводя интервенции, указывает Брукс. Но санкции ЕС могут покончить с его «резервами»: по данным Bloomberg и EUObserver, чиновники рассматривают возможность отключения Газпромбанка от SWIFT, после чего операции с десятками миллиардов долларов накопленной валюты станут для него едва ли возможными.

Следом под ударом может оказаться и другая крупная «кубышка» Кремля — валютные запасы «Сургунефтегаза», четвертой по объемам добычи нефтяной компании России, истинные собственники которой остаются тайной за семью печатями уже более 10 лет.

На торгах Московской биржи в понедельник акции «Сургута» возглавили падение, теряя в моменте на 25% (привилегированные) и 20% (обычные). Обвал, из-за которого бирже пришлось приостанавливать торги (с переводом в дискретный аукцион), — это результат опасений инвесторов за валютные накопления компании, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Не имея долга и не инвестируя в приобретения, «Сургутнефтегаз» годами аккуратно складировал валюту на банковских счетах и на конец 2021 года имел около 55 млрд долларов (согласно отчетности по МСФО и оценке ГПБ).

Но теперь судьба этих запасов, превышающих ЗВР большинства стран мира, может подвиснуть в воздухе. На рынке опасаются, что новые ограничительные меры могут привести к полной остановке электронных операций с долларом, поясняет Чернов. Такой сценарий возможен, если под санкции попадут структуры Мосбиржи — в частности, Национальный клиринговый центр.

О рисках санкций против НКЦ, проводящего клиринг биржевых сделок, 22 сентября заявил глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов. Он предупредил, что биржа может прекратить торги долларом, а бизнес по их организации — продать.

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