В Минобороны Украины рассматривают угрозу с территории Беларуси 1 26.09.2022, 22:06

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В Украине знают, насколько Лукашенко зависим от Путина.

Из-за возможных угроз с территории Беларуси в северных областях Украины проводятся совместные учения Вооруженных сил Украины (ВСУ), Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Об этом 26 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Поэтому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны, и фактически в ответ у нас продолжаются учения «Північний буревій 2022», где Вооруженные силы, Национальная гвардия и пограничники отрабатывают вместе способы противодействия тем угрозам, которые там есть», – сказала Маляр.

По ее словам, полностью исключать угрозу нового вторжения с территории Беларуси нельзя.

«Безусловно, это исключать не надо. Мы знаем, насколько Лукашенко зависим сегодня от Путина, и степень этого влияния нельзя переоценить, потому что это чрезвычайно большое влияние. Поэтому да, эта угроза рассматривается в том числе», – подчеркнула Маляр.

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