Россияне нанесли удары по центру Краматорска и Славянску

Повреждены жилые дома.

Российские оккупанты вечером в понедельник, 26 сентября, обстреляли Краматорск и Славянск Донецкой области.

Как сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, в центре города повреждены многоэтажные здания и сквер, ранены четыре человека, из них один в тяжелом состоянии.

В Славянской ВГА в Telegram сообщили, что вражеским обстрелам подверглись район улицы Барвенковской и улицы Ботаническая и Шевченко в центре, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным Донецкой ОВА, оккупанты нанесли удары по Славянску и Краматорску почти одновременно. В Краматорске одна вражеская ракета упала в парк скульптур Народжені в Україні, другая ударила по пятиэтажному дому. В Славянске под обстрел попал жилой массив, повреждены по меньшей мере три здания.

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