ГУР: РФ не сможет вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян

ГУР: РФ не сможет вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян1
- 26.09.2022, 22:42
Часть мобилизованных оккупантов с минимальной подготовкой отправят на фронт.
Войска РФ, по данным украинской разведки, в данный момент не смогут вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает «Новое время».
По его данным, часть мобилизованных оккупантов с минимальной подготовкой отправят на фронт, чтобы восполнить потери российской армии, а часть оставляют в России для создания новых подразделений.
«По состоянию на сейчас миллион или 1,2 млн в краткосрочной перспективе выглядят несколько фантастическими цифрами, потому что ни одеть, ни вооружить такое количество Путин не сможет», — убежден он.
Юсов подчеркнул, что у мобилизованных в РФ будут проблемы с вооружением и снабжением. Также, по его словам, к этому вызову Украина готовится.