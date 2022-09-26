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ГУР: РФ не сможет вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян

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  • 26.09.2022, 22:42
ГУР: РФ не сможет вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян

Часть мобилизованных оккупантов с минимальной подготовкой отправят на фронт.

Войска РФ, по данным украинской разведки, в данный момент не смогут вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает «Новое время».

По его данным, часть мобилизованных оккупантов с минимальной подготовкой отправят на фронт, чтобы восполнить потери российской армии, а часть оставляют в России для создания новых подразделений.

«По состоянию на сейчас миллион или 1,2 млн в краткосрочной перспективе выглядят несколько фантастическими цифрами, потому что ни одеть, ни вооружить такое количество Путин не сможет», — убежден он.

Юсов подчеркнул, что у мобилизованных в РФ будут проблемы с вооружением и снабжением. Также, по его словам, к этому вызову Украина готовится.

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