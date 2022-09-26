В Украине погиб белорусский доброволец 4 26.09.2022, 23:01

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Он воевал на стороне Украины с 2017 года.

Погиб боец полка «Пагоня» с позывным «Жнец».

О смерти бойца сообщил телеграм-канал полка «Пагоня».

Имя и фамилия бойца не называются, но отмечается, что он сражался на войне с 2017 года.

«Он был честным и справедливым парнем, всем сердцем преданным борьбе за свободу. У него остались 2 детей и жена», — отмечают его побратимы.

Второй боец полка «Пагоня», согласно тому же сообщению, был в бою легко ранен, но скоро вернется в ряды.

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