В Украине погиб белорусский доброволец

В Украине погиб белорусский доброволец4
- 26.09.2022, 23:01
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Он воевал на стороне Украины с 2017 года.
Погиб боец полка «Пагоня» с позывным «Жнец».
О смерти бойца сообщил телеграм-канал полка «Пагоня».
Имя и фамилия бойца не называются, но отмечается, что он сражался на войне с 2017 года.
«Он был честным и справедливым парнем, всем сердцем преданным борьбе за свободу. У него остались 2 детей и жена», — отмечают его побратимы.
Второй боец полка «Пагоня», согласно тому же сообщению, был в бою легко ранен, но скоро вернется в ряды.