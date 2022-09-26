Украинцам в Польше будут выплачивать соцпомощь 1 26.09.2022, 23:27

Кто может рассчитывать на нее.

Немало украинцев из-за войны, развязанной Российской Федерацией, вынуждены были покинуть родные дома. Больше всего жителей нашей страны приняла соседняя Польша, которая не только компенсирует деньги за аренду жилья, но и выплачивает социальную помощь.

Об этом сообщает сайт inPoland.

Все жители Польши, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, включая иностранцев, имеют право на социальную помощь (pomoc społeczna).

Получить выплаты могут такие категории людей:

лица, оказавшиеся в сложном материальном положении;

безработные;

сироты;

инвалиды;

тяжелобольные;

лица, над которыми совершается домашнее насилие;

одинокие матери;

многодетные семьи;

иностранцы, имеющие проблемы с адаптацией в Польше;

лица, освободившиеся из мест лишения свободы;

алко- и наркозависимые;

лица, потерявшие имущество или получившие вред для здоровья в результате ДТП, пожара, стихийных бедствий.

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