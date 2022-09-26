Украинцам в Польше будут выплачивать соцпомощь

Украинцам в Польше будут выплачивать соцпомощь1
- 26.09.2022, 23:27
Кто может рассчитывать на нее.
Немало украинцев из-за войны, развязанной Российской Федерацией, вынуждены были покинуть родные дома. Больше всего жителей нашей страны приняла соседняя Польша, которая не только компенсирует деньги за аренду жилья, но и выплачивает социальную помощь.
Об этом сообщает сайт inPoland.
Все жители Польши, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, включая иностранцев, имеют право на социальную помощь (pomoc społeczna).
Получить выплаты могут такие категории людей:
лица, оказавшиеся в сложном материальном положении;
безработные;
сироты;
инвалиды;
тяжелобольные;
лица, над которыми совершается домашнее насилие;
одинокие матери;
многодетные семьи;
иностранцы, имеющие проблемы с адаптацией в Польше;
лица, освободившиеся из мест лишения свободы;
алко- и наркозависимые;
лица, потерявшие имущество или получившие вред для здоровья в результате ДТП, пожара, стихийных бедствий.