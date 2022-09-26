Послам 30 государств презентовали проект международного трибунала для привлечения РФ к ответственности 26.09.2022, 23:39

Об этом сообщил президент Украины.

Послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения, опубликованного его пресс-службой.

«В Офисе [президента] сегодня состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам тридцати государств – наших партнеров был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства», – сказал он.

По словам президента, сложность привлечения России к ответственности состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно.

«Нужен специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь, трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе», – заявил глава государства.

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