В Ижевске в результате стрельбы в школе погибли 17 человек 26.09.2022, 23:42

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Еще 24 человека получили ранения.

В Ижевске в школе № 88 на Пушкинской площади произошла стрельба. По предварительным данным, жертвами преступления стали 17 человек, сообщили власти Удмуртии в понедельник, 26 сентября, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР). По данным ведомства, ранено 22 ребенка и 2 взрослых.

Согласно имеющейся информации, вооруженный мужчина в черном ворвался в школу во время уроков. Сначала он застрелил охранника, а потом пошел в класс и открыл огонь по детям. Tekegram-каналы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, как выносят раненых.

По информации МВД Удмуртии, стрелок покончил с собой. На место происшествия прибыл глава республики Александр Бречалов. По его словам, «к делу привлечены все силы и средства». Школа № 88 рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей.

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