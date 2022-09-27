Белый дом: США пока не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия 27.09.2022, 4:07

Но относятся к угрозам очень серьезно.

США пока не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины, но относятся к таким угрозам очень серьезно.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 26 сентября, который транслировался на канале Белого дома в YouTube.

«Что касается свидетельств или шансов [подготовки к применению ядерного оружия], то мы этого не видели в настоящее время. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели никаких оснований изменить наш собственный уровень готовности ядерных сил на нынешнем этапе», – сказала она.

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