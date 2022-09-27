ВСУ отбили у войск РФ важный железнодорожный узел 27.09.2022, 12:17

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Через него враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей.

ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и почти полностью его контролируют. Этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для россиян.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает rbc.ua.

По его словам, еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными, но после такого успеха ВСУ «их чуть меньше».

«Действительно у россиян было несколько важных направлений - это Изюм, так называемая «изюмская высота». Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой - это одна из самых больших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ действительно ее сейчас отбили и фактически полностью контролируют", - заявил Синегубов.

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