Около 20% белорусских пенсионеров продолжают ходить на работу 3 27.09.2022, 13:51

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Как выглядит «счастливая старость» по-белорусски.

Около 20% белорусских пенсионеров продолжают ходить на работу. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра труда и социальной защиты Марина Артеменко.

«В экономике страны после достижения пенсионного возраста продолжают трудиться около 20% от общей численности пенсионеров», — сказала она.

Всего в Беларуси проживает 1,5 млн граждан старше 60 лет. Они составляют 16% населения. В Беларуси завершено повышение пенсионного возраста. В результате сейчас женщины выходят на пенсию по достижении 58 лет, а мужчины — 63 лет.

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