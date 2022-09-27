США предоставят Украине до 16 пусковых установок NASAMS

США предоставят Украине до 16 пусковых установок NASAMS1
- 27.09.2022, 20:01
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Установки предназначены для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей.
США сначала передадут Украине две батареи систем NASAMS, каждая из которых может иметь до восьми пусковых установок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.
«Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS - это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок», — сказал он.
Так, сначала Украина получит две батареи, а дальше необходимо будет учитывать мощности производства и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы мир помогал нам этими системами и дальше.
Игнат также рассказал, что переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще в первые дни полномасштабной войны, но решения по поставкам принимаются не быстро.
Отметим, что NASAMS — это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
Что известно о NASAMS
NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс. Эта система ПВО предназначена для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах.
NASAMS является совместной разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.
Характеристики NASAMS:
Дальность поражения: от 2.5 до 40 км.
Высота поражения: от 30 м до 16 км.
Время реагирования: 10 секунд.